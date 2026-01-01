Круизният кораб, засегнат от епидемия от хантавирус, се очаква да достигне испанския остров Тенерифе в ранните часове на неделя, съобщи операторът на круиза, предаде ДПА.

"Подготовката по отношение на мястото на пристигане, процедурите за карантина и скрининг на всички гости, както и плановете за по-нататъшно пътуване на всички гости и засегнатия екипаж се ръководят от организации от редица страни", се посочва в изявление на Oceanwide Expeditions.

Сред тях са Световната здравна организация (СЗО) и холандските власти, като се работи в тясно сътрудничество с испанските власти, добавиха от компанията.

Операторът заяви, че към петък вечерта никой на борда на круизния кораб "Хондиус", плаващ под нидерландски флаг, не е проявявал симптоми.

След акостирането в пристанището Гранадиля на Тенерифе властите ще поемат медицинските процедури и евентуалното връщане на пътниците у дома, съобщиха от Oceanwide Expeditions.

"Хондиус" е бил на котва край бреговете на Кабо Верде, архипелаг край западноафриканското крайбрежие, в продължение на няколко дни, след като се появиха новини за избухването на епидемията от хантавирус, и в момента е на път към Тенерифе.

Трима души – двойка възрастни нидерландци и жена от Германия – починаха във връзка с епидемията на малкия круизен кораб, който отплава от южна Аржентина с по-малко от 150 души на борда на 1 април.

Вчера СЗО съобщи за шест потвърдени случая на хантавирус, включително трите смъртни случая, и два с подозрения за заразяване.