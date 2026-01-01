Във вторник вечерта пред сградата на общинската администрация в столичния район "Младост" ще се състои протест срещу плановете да се изгради нова огромна сграда до метростанцията на бул. "Александър Малинов".

Събитието е публикувано във Фейсбук.

„Текущият казус за имота на бул. „Александър Малинов“ предизвика и продължава да предизвиква много реакции, коментари и притеснения. Когато става дума за развитието и бъдещето на „Младост“, хората очакват ясни решения и защита на средата, в която живеят“, това написа във Facebook кметът на столичния квартал „Младост“ Ивайло Кукурин.

„Въпреки това, темата за презастрояването в „Младост“ не се решава с лозунги, които някои хора удобно използват, а с конкретни действия. И точно с тези действия през последните две години районната администрация е издала над 30 отрицателни становища по градоустройствени процедури и заявления за визи за проектиране, свързани с уплътняване на междублокови пространства и застрояване в зони, където инфраструктурата и средата не го позволяват“, допълни той.

Кметът на Младост Ивайло Кукурин

Ето я и неговата позиция – зелените площи между блоковете трябва да бъдат запазени, инвестициите трябва да се насочват към зони, предвидени за това и развитието на района трябва да върви заедно с инфраструктура и обществена полза.

И фактите тук говорят сами.

За периода от началото на 2024 г. до май 2026 г. издадените разрешения за строеж за нови сгради са около 360 000 кв.м РЗП от Главния архитект на Столична община и около 25 000 кв.м РЗП от район „Младост“.

Тази разлика показва ясно едно - в рамките на правомощията си районната администрация прави всичко възможно да ограничава презастрояването там, където то би влошило средата за живот.

И точно поради тези причини аз и екипа ми многократно сме поставяли темата за липсата на механизъм за обезщетяване на собственици на терени в междублоковите пространства - защото без реалната подкрепа на държавата и Столична община този проблем ще продължава да тежи на района с години.

В същата връзка миналата седмица район „Младост“ отново повдигна тази толкова важна тема и внесе още един доклад до Столичния общински съвет с предложение да бъде поискан държавен терен чрез Министерството на отбраната, който да може да служи както за обезщетяване на собственици в района, така и за реализиране на социална инфраструктура.

Затова и казусът с имота на бул. „Александър Малинов“ е толкова различен. Не става дума за междублоково пространство или за отнемане на съществуващ парк, а за терен със смесено предназначение и действащи устройствени параметри за застрояване, приети още преди години.

И именно тук за мен е важно отново да погледнем цялостната картина, а не отделната сграда сама по себе си.

Кметът на Младост Ивайло Кукурин

Защото развитието на един район не би трябвало да се случва хаотично и “на парче”, без дългосрочен план за това как ще изглежда средата след години. „Младост“ от десетилетия се развива основно като жилищен район, вече и като бизнес район, но без паралелно да бъдат изграждани достатъчно обществени пространства, културна инфраструктура, спортни съоръжения и реален обществен център за хората.

Затова, по думите му, в този случай се работи едновременно и обмислено по няколко свързани проекта в зоната новата спортна зала, бъдещ Културен дом, нова църква, нови зелени и обществени пространства и оформянето на цялостен „Младост Център“, а не просто на отделни несвързани обекти.

За мен това е и голямата разлика между безконтролното застрояване и внимателно планираното градско развитие - когато заедно с новите проекти се мисли и за средата, инфраструктурата, обществените функции и качеството на живот в дългосрочен план.

Реалният въпрос в този случай не е дали районът да се развива и разраства, а как това развитие да носи повече възможности и цялостно по-добра среда за всички нас в „Младост“ - не само днес, а и в следващите десетилетия.

Припомняме, че в края на м. април Столичният общински съвет одобри сделка, с която разрешава строежа на 22-етажна сграда върху терен от 5789 кв. м., който е на 92.22% общинска собственост. По предложение на частните собственици, които държат останалите 7.78% от терена, съветът позволява да се изгради сградата с разгърната застроена площ от 59 170 кв.м.

Предложението проектът да бъде одобрен, идва от кмета на "Младост" Ивайло Кукурин. А решението беше прието с гласовете на 34 съветници – от ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН, "Синя София" и независими.

Единствено от "Спаси София" се противопоставиха на решението, като лато лидерът на партията Борис Бонев нарече решението "22 етажа корупция". Нямаше реакция от столичния кмет, нито от главния архитект на София.0

Организаторите обещават на протеста да бъдат поканени 34-те общинари, гласували в подкрепа на строежа, както и районният кмет Ивайло Кукурин, внесъл предложението. Демонстрацията ще се проведе от 18 часа, пред сградата на община Младост, на ул. "Свето преображение" 1.