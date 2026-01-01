Двама мотоциклетисти са пострадали леко при пътни инциденти в Кърджалийско през последните три дни, съобщиха от ОДМВР – Кърджали. Общо четири катастрофи са регистрирани на територията на областта, като при две от тях има ранени.

Първият инцидент е станал на 9 май около 13:00 часа по пътя между селата Добромирци и Здравчец. 75-годишен моторист паднал на платното, след като се опитал да избегне домашни животни на пътя. Пострадалият е бил прегледан от екип на Спешна помощ в Бенковски, след което е транспортиран до Спешното приемно отделение в Кърджали. След извършените изследвания е бил освободен за домашно лечение.

По-късно същия ден, около 19:00 часа, 40-годишен мотоциклетист катастрофирал по пътя за местността „Дяволския мост“, след като загубил контрол над управлението и паднал на пътното платно. Той също е бил прегледан от медици и освободен.

Останалите две катастрофи са станали в село Черноочене и в землището на село Пиявец, като при тях са нанесени само материални щети.

Всички водачи са били тествани за употреба на алкохол, като пробите са отрицателни. Инцидентите са обработени по административен ред с актове по Закона за движение по пътищата.

Екип на пожарната служба в Момчилград е обезопасил катастрофирал автомобил в района на село Пиявец.