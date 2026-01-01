Британският министър-председател Киър Стармър обеща днес да "постави Обединеното кралство в центъра на Европа" в своя реч, смятана за определяща за неговото политическо бъдеще след съкрушителното поражение на Лейбъристката партия на местните избори в четвъртък миналата седмица, предаде Франс прес.

"Това лейбъристко правителство ще се отличи с желанието си да възобнови нашите отношения с Европа и ще постави Обединеното кралство в центъра на европейския континент, за да можем да бъдем по-силни в областта на икономиката, търговията и отбраната", подчерта британският премиер след близо десет години от началото на референдума за Брекзит.

Стармър заяви, че ще зададе "нова посока" за Великобритания по време на следващата среща на върха между Обединеното кралство и ЕС, която ще бъде в края на юни или в началото на юли.

Киър Стармър изтъкна, че Брекзит е направил Обединеното кралство "по-бедно" и "по-слабо" противно на обещанията на ръководителя на антиимиграционната партия "Реформирай Обединеното кралство" Найджъл Фараж.

Киър Стармър под натиск след тежки загуби на местните избори

Откакто дойдоха на власт през 2024 г., лейбъристите предприеха ходове, които доведоха до сближаването на страната с ЕС, като бяха окуражени от скорошните напрежения между Лондон и Вашингтон след войната в Близкия изток, отбелязва АФП.

Преди местните избори британското правителство посочи, че изготвя законодателство, което цели да постигне "ускорено приравняване" на британските разпоредби, особено в областта на хранителната промишленост и европейското право, за да се улесни търговията.

В рамките на сближаването на Великобритания с ЕС Стармър подчерта, че ще предложи "амбициозна програма за младежта, за да могат младите хора в нашата страна да имат по-добро бъдеще". Великобритания и ЕС желаят да приключат с преговорите относно програма за мобилност на младежите до началото на срещата на върха.

Лондон ще се присъедини отново следващата година към програмата за студентски обмен "Еразъм", уточни АФП.