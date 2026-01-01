Премиерът на Великобритания Киър Стармър е изправен пред сериозен политически натиск, след като скандалът около назначението на Питър Манделсън се задълбочи.

Стармър се опитва да овладее кризата, като прехвърли отговорността към външнополитическото ведомство. По-рано днес неговият съюзник Дарън Джоунс заяви, че премиерът не е бил информиран до тази седмица, че Манделсън не е преминал пълната проверка за сигурност.

Същевременно стана ясно, че високопоставеният дипломат Оли Робинс е напуснал поста си, след като е „загубил доверието“ на премиера.

Въпреки обясненията, напрежението в управляващата Лейбъристка партия расте. Депутати неофициално предупреждават, че позицията на Стармър е сериозно разклатена, а някои смятат, че той трудно ще оцелее политически.

Лидерът на консерваторите Кеми Баденох обвини премиера, че е подвел обществеността, докато лидерът на либералдемократите Ед Дейви заяви, че „отговорността е на Даунинг стрийт“.

Скандалът се разрази, след като стана ясно, че въпреки отрицателна препоръка от службите за сигурност, на Манделсън е било позволено да заеме пост, изискващ достъп до чувствителна информация. Според информацията, решението е било взето чрез извънредни механизми във външното министерство.

Стармър вече обяви, че ще направи официално изявление пред парламента в началото на следващата седмица. Междувременно той участва в международна среща в Париж, посветена на кризата в Близкия изток.

Политическите реакции продължават да се засилват, като опозицията и част от управляващите настояват за поемане на политическа отговорност.