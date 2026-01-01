Премиерът на Великобритания Киър Стармър е изправен пред сериозен политически натиск, след като управляващата Лейбъристката партия претърпя тежки загуби на местните избори.

Големият победител на вота се оказа крайнодясната Reform UK на Найджъл Фараж, която спечели над 600 места в местната власт и затвърди позициите си като нарастваща политическа сила.

Според предварителните резултати лейбъристите са загубили над 450 места, а Консервативна партия - близо 300. Вотът се разглежда като сериозен удар по Стармър само година след убедителната победа на партията му на парламентарните избори през 2024 г.

Тези резултати се възприемат като знак за нарастващото недоволство от управлението на Стармър, серията политически грешки на кабинета и неспособността на правителството да подобри обществените настроения.

Фараж приветства пробива на партията си сред традиционните избиратели на торите, заявявайки, че британската политика вече не се определя от класическото разделение между ляво и дясно.

„Става дума за хора, които вярват в страната си, ценят патриотизма и искат истинска промяна“, каза той.

„Лейбъристите са разгромени в традиционните си крепости“, заяви Фараж, който определи резултатите като „историческа промяна в британската политика“.

Стармър призна, че много избиратели не са доволни от „темпото на промяната“, но категорично отхвърли възможността да подаде оставка.

„Няма да си тръгна и да хвърля страната в хаос. Бяхме избрани, за да се справим с тези предизвикателства“, заяви британският премиер.

Анализатори смятат, че опитите на Стармър да спре възхода на Reform UK чрез по-твърда политика по миграцията не са дали резултат. Според тях стратегията е отчуждила част от традиционните леви избиратели, които все по-често се насочват към Зелената партия.

Междувременно Reform UK продължава да печели подкрепа сред консервативните избиратели. Партията на Фараж успя да поеме контрола над ключови райони, включително части от Есекс и покрайнините на Лондон.

Резултатите засилват усещането, че традиционният двупартиен модел във Великобритания постепенно отслабва, а британската политика става все по-фрагментирана.