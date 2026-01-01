Частичните парламентарни избори в Обединеното кралство са водеща тема в британския печат.

Победата на Зелените на частичните парламентарни избори в Гортън и Дентън е унижение за британския премиер Киър Стармър, пише в. "Таймс".

Победата на Зелените на частичните избори е сериозен удар за Стармър, извежда в заглавие британският в. "Дейли телеграф". Стармър е в криза, след като Лейбъристката партия падна до третото място, а на второ място финишира "Реформирай Обединеното кралство", отбелязва "Телеграф".

Зелените пишат история и нанесоха удар на Стармър, а лейбъристите се сринаха до позицията на трета политическа, пише "Индипендънт".

Сър Киър Стармър бе унижен, след като Зелените победиха в Гортън и Дентън – досега бастион на лейбъристите, изтъква британското издание.

Загубата на лейбъристите е сериозен удар по и без това сриващия се авторитет на премиера и ще повдигне допълнителни въпроси за лидерството в партията, на фона на нисък рейтинг и растящи опасения за посоката на правителството, посочва "Индипендънт".

Изданието отбелязва, че за Зелените това е първата победа частични парламентарни избори в историята.

Партията на Зелените спечели вота в Гортън и Дентън и изтласка Лейбъристката партия на трето място, с което нанесе удар на Киър Стармър, пише и в. "Гардиън".

Победата на Зелените на частичните избори превръща партията в сериозна политическа сила и в надеждна алтернатива на "Реформирай Обединеното кралство", коментира британското издание.

Загубата на изборите ще задълбочи опасенията сред депутатите лейбъристи, че партията им губи избиратели от лявата част на политическия спектър, които искат да възпрепятстват възхода на "Реформирай Обединеното кралство" на Найджъл Фараж.

Това е първият път от близо сто години, в който районът Гортън на Манчестър няма да бъде представляван от депутат от Лейбъристката партия, отбелязва "Гардиън".

Източници от средите на лейбъристите казаха, че много от избирателите мюсюлмани на Лейбъристката партия не са ѝ простили заради позицията ѝ по отношение на Газа – въпрос, по който Зелените натрупаха политически капитал в Манчестър.