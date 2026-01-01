“Липса на комуникация с мен като министър на регионалното развитие и благоустройството и определено липса на комуникация с гражданите по отношение на предстоящите празници" - това обяви като една от основните причини за освобождаването на председателя на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" Йордан Вълчев служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева, цитирана от БНТ.

Тя участва в конференция, посветена на подпомагането на страните, граничещи с Украйна и Беларус, „Министерска група – От фронтовата линия към бъдещето: Осигуряване и развитие на източните гранични региони на Европа“.

България тръгва от нула с усвояването на европейските пари за регионите

Пред журналисти служебният министър каза, че България не е усвоила нито едно евро от фонда за справедлив преход за регионите в размер на 600 милиона евро. По думите ѝ Европейската комисия е обещала да помогне, за да може страната ни да усвои средствата. Служебният регионален министър обеща европейски средства да има, дори да няма нов държавен бюджет. „Тук съм, за да спасим европейските средства и инвестиции в период на удължителен бюджет“, заяви тя, цитирана от БГНЕС.

По думите ѝ „тръгваме от нула и амбициите ни са постигане на заложените в програмата индикатори за края на годината.“ „Молбата на Европейската комисия е да започнем много интензивно работа“, допълни тя и подчерта, че всички възможности са открити, за да може нашата страна да се опита да спаси средствата по програмата за тази година. По думите ѝ "ще трябва да се работи на пълни обороти, но европейски пари ще има“.

Рокади по върха на АПИ: Управителният съвет е с нов шеф

“Липса на комуникация с мен като министър на регионалното развитие и благоустройството и определено липса на комуникация с гражданите по отношение на предстоящите празници. Организацията на трафика я поех на ръчно управление, днес ме замества друг заместник-министър, който също на ръчно е поел. Целта е българи и гърци да пътуват нормално в тези споделени дни, които предстоят на празници. Децата имат ваканции, не може точно сега да се правят ремонти, които не са одобрени от мен. Това трябваше да бъде комуникирано с мен. Това е основната причина това да се случи”, обясни Бонева.

В Брюксел регионалният министър се срещна с Рафаеле Фитто – изпълнителен заместник‑председател на ЕК по сближаване и реформи. С партньорите от комисията тя обсъди напредъка по изпълнение на европейските програми, изпълнявани от МРРБ.

Финансиране на местната власт: какво обсъдиха държавата и общините

„Страната ни ще се включи "с огромна динамика" в новия план на ЕК за инвестиции в източните региони на ЕС, граничещи с Русия, Беларус и Украйна“, посочи регионалният министър и обясни, че комисията предвижда за целта да се осигурят близо 28 милиарда евро частни и бюджетни инвестиции у нас и в още 8 страни от източната част на ЕС.

В изказването си пред участниците в конференцията регионалният министър подчерта, че устойчивостта и стабилността на Черноморския регион са сред най‑важните приоритети за България. Фактът, че страната ни е включена във всеобхватната стратегия на Европейската комисия за засилване на подкрепата за източните региони на ЕС на равни начала с останалите държави членки, е ясен политически сигнал, че България е неразделна част от стратегическата източна граница на Съюза.

Коя е Ангелина Тодорова-Бонева – служебен министър на МРРБ (БИОГРАФИЯ)

Министър Бонева отбеляза още, че при продължаващ геополитически натиск в Черноморския регион за нас най‑важният въпрос е да се гарантира, че критичната инфраструктура – транспортни връзки, пристанища, енергийни системи и цифрови мрежи, ще остане функционална и устойчива при всички обстоятелства. Друг важен приоритет пред страната ни е повишаването на икономическата стабилност и сигурността на инвестициите, тъй като източните гранични региони са изправени пред по‑висок риск, което повлиява разходите по заеми, привличането на частни инвеститори и капацитета на общините да изпълняват проекти.

„Трябва да продължи подкрепата на ЕС за стратегическите коридори за свързаност, включително Дунавския и Черноморския регион“, заяви министър Бонева и беше категорична, че укрепването на източните гранични региони означава укрепване на основите на нашия общ европейски дом.