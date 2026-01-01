Главният секретар на МВР Мирослав Рашков бе изслушан в Народното събрание, заедно с МВР министъра Емил Дечев, както и няколко висши полицейски служители. А основната тема - случаите "Петрохан" и "Околчица".

Преди да премине по същество, той отхвърли всички мотиви, с които бе поискано неговото отстраняване.

"Категорично отхвърлям всички т.нар. мотиви, с които бе поискано отстраняването ми като главен секретар на МВР и в същото време да изразя своите сериозни притеснения относно бъдещето на разследването по случая "Петрохан" и гарантирането на обективността при разкриване на пълната истина", посочи Рашков и допълни по-късно: "За мен професията на полицая е символ на смелост и себеотдаване в полза на обществото."

Той започна да обяснява пред депутатите за свършеното от МВР досега, включително по време на организация на изборите в Пазарджик, но бе прекъснат от викове в пленарна зала, а Явор Божанков излезе на трибуната и призова да се придържа към предмета на изслушването.

След това Рашков продължи, изнасяйки данни за докладна записка.: „На 22 февруари, около 12.45 ч. чрез личния ми телефон бях уведомен от ст. комисар Емил Пармаков, зам.-директора на ГДНП, че предишната вечер министърът на вътрешните работи Емил Дечев се е свързал по телефона с комисар Ангел Папалезов, началник на отдел "Криминална полиция" и в проведения разговор Дечев е поискал среща в рамките на деня, на която Папалезов да му предостави справка относно извършеното по случаите „Петрохан“ и „Околчица“. Казах, че информацията по случая би трябвало да се предостави по съответния официален ред, а именно със справка, изведена в полицията, входирана в МВР, на вниманието на министъра. Около 13.30 ч. на телефона ми позвъня Папалезов, който ми каза, че е потърсен от министъра на МВР Емил Дечев и е поискал среща в района на ул. "Дойран" в София, на която Папалезов трябвало да предостави справката и информацията относно работата по случаите "Петрохан" и Околчица. Обърнах внимание на Папалезов, че информация за досъдебни производства на ГДНП, както и провежданите по тях оперативно-издирвателни дейности по тях би трябвало да се дава само по официален ред“, обяви Рашков.

"Около 14:40 ч. позвъня г-н Папалезов, който ме уведоми, че срещата се е провела в заведение на ул. „Дойран“ и ул. „Нишава“, като на същата министърът е взел исканата справка. В проведения разговор министър Дечев е попитал г-н Папалезов дали е могло да дава повече публично информация по случая, като Папалезов е отговорил, че даваната по случая публична информация в брифинги е предварително съгласувана с прокуратурата“, разкри също главният секретар.

Началникът на отдел „Криминална полиция“ Ангел Папалезов също говори пред депутатите и призна, че се е срещал с Емил Дечев относно казусите „Петрохан“ и „Околчица“.

„На 22 февруари, в неделя получих обаждане от министър Емил Дечев с негово искане да получи кратка анотация на случилото се по разследването и оперативно-издирвателните дейности. Срещата беше около 14:00 ч. в ресторант "Ниагара". Срещата беше кратка, около 10-15 мин. Единствено му предоставих кратка анотация на изнесеното на двата брифинга, дадени съвместно с прокуратурата - публичните данни, позволени да бъдат оповестени. Не получих никакви допълнителни указания по отношение както на разследването, така и на поведението на оперативните работници и разследващите полицаи. Дечев поиска само среща с разследващите в МВР, за да го запознаем с хода на разследването. Не съм се почувствал принуден да извършвам нещо различно от служебните ми задължения, не са ми давани указания относно действията по разследването“, каза той от парламентарната трибуна.

"В този момент аз бързах да получа някаква информация, за да бъда подготвен за брифинга, който после трябваше да се случи в понеделник в 13:00 ч., да знам какви въпроси да задам. В неделя бях сам с моето 9-годишно дете, не можех да отида до Министерството на вътрешните работи и отидох до най-близкото място, където с господин Папалезов изпихме едно кафе и се разделихме", описа срещата и МВР министърът Емил Дечев.