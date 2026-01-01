STEM център откриха в плевенската Професионална гимназия по транспорт "Проф. Цветан Лазаров". Центърът, на стойност 252 500 лв., е изграден по проект, финансиран по инициатива "Училищна STEM среда". Новият център се състои от два кабинета в направленията "Природни науки" и "Дизайн и 3D прототипиране" и пет високотехнологично оборудвани и свързани класни стаи.

Оборудването на кабинетите включва цифрови микроскопи, набори от учебни комплекти за експерименти по биология и физика, 3D принтер, 3D скенер, лаптопи за работа в среда на AutoCAD и стереоскопични 3D лаптопи с инсталирани софтуерни приложения: Автомобилен техник, Автомобилна технология и Автомобилна поддръжка и ремонт. С тях се постигат 3D стереоскопични изображения и анимации на устройството и действието на механизмите и системите на двигателя и автомобила. Също така - виртуален "сервиз" за разглобяване и сглобяване на тези механизми и системи, както и отстраняване на симулирани проблеми по тях.

Денят за тържеството беше избран, защото на тази дата преди 130 години в Плевен се е родил патронът на училището проф. Цветан Лазаров. По негови проекти в периода 1941-1954 година са разработени и произведени над 300 самолета Лаз. Кодът за разпознаване на българските полети в международната организация за гражданска авиация LZ носи неговите инициали и до днес, каза по време на откриването директорът на гимназията инж. Наско Найденов.

"Чрез изграждането на интегрираната STEM учебна среда от ново поколение се насърчават иновациите в преподаването и се повишава интересът на учениците към науката и технологиите. Усъвършенстват се уменията на учителите в контекста на устойчивост и подобряване на мотивацията и поведението на възпитаниците на гимназията. Култивират се силни взаимоотношения между ученици и учители", каза помощник-директорът по административно-стопанската дейност инж. Юлияна Ненова.

Това допринася за модерно и качествено професионално образование и обучение, отговарящо на бързо променящите се нужди на пазара на труда, в контекста на новите изисквания и професиите на бъдещето, добави инж. Ненова.

Лентата на STEM центъра, наред с директора на гимназията инж. Найденов, прерязаха кметът на Община Плевен Валентин Христов, областният управител Александър Йотков и ректорът на Висшето транспортно училище (ВТУ) "Тодор Каблешков" – София проф. д-р инж. Красимир Кръстанов.

Проф. Кръстанов подари на инж. Найденов специална статуетка, на която пише: "Пожелаваме знанието и технологиите да вдъхновяват младите хора към смели идеи и високи постижения".

Гости на събитието бяха и заместник-ректорът на ВТУ "Тодор Каблешков" доц. д-р Юрия Варадинова, директори и заместник-директори на професионални гимназии от Плевен.

В училището се обучават 211 ученици по професия "Техник по транспортна техника", като от предстоящата учебна 2026/2027 година ще стартира обучение по нови професии: "Автомобилна техника и мехатроника" и "Хибридни и електрически пътни превозни средства".