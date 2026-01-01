Паметник на украинския поет, писател и политик Тарас Шевченко беше осквернен в северния сръбски град Нови Сад на четвъртата годишнина от руското нахлуване в Украйна, предава регионалната телевизия Ен1, предава кореспондентът на БТА в Белград Теодора Енчева.
Паметникът, разположен близо до университетския кампус в Нови Сад, е бил залят вчера с черна боя от неизвестен извършител. Това се е случило часове преди планирано събиране на граждани в знак на солидарност с Украйна и нейния народ.
Ček, ako sam dobro shvatio, srBski rusoljubi zbog Putina skrnave spomenik čovjeku koji je hvalio Srbe?! No dobro, Srbi su se zbog Rusa Boga odrekli da neće Tarasa Ševčenka! pic.twitter.com/v5KG6IFjE6— Dragan Bursać (@dijalekticar) February 24, 2026
Паметникът на Тарас Шевченко в Нови Сад е издигнат през 2021 г. и е дарен от украинския град Лвов, припомня телевизията. Произведението е дело на украинския скулптор Володимир Цисарик.