„Булгаргаз“ коригира първоначално внесеното предложение за цената на природния газ за м. март и ще осигури по-благоприятна цена“ – това обяви изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Веселин Синабов по време на открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране.

На него бе обсъден доклад по внесеното на 9 февруари заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за март, по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители и на лицата с лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на КЕВР, а заседанието бе излъчено онлайн.

Заявената по-рано цена от 32,85 евро/MWh ще бъде намалена до 32,60 евро/MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС,) поради намалени заявки от клиенти. По този начин цената за март от 32,60 евро/MWh остава практически непроменена спрямо цената за февруари в размер на 32,30 евро/MWh – изменението е сведено до 0,93%.

Цената, която ще бъде утвърдена от енергийния регулатор, остава благоприятна за българските битови и стопански потребители. Справка в исторически план показва, че цената от 32,60 евро/MWh е с близо 27 % по-ниска спрямо година по-рано - през март 2025 г., когато беше в размер на 44,78 евро/MWh (87,58 лв./Mwh), посочват от КЕВР.

Предложената цена включва компонента „цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи“, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ), както и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в ПГХ „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

В заявлението на „Булгаргаз“ ЕАД са посочени цените на отделните доставчици и количествата природен газ. От тях общественият доставчик е формирал общото прогнозно количество за вътрешния пазар от няколко източника.

В ценовия микс за март е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Количествата покриват значителна част от потреблението за месеца и имат важна роля за постигане на благоприятна цена на синьото гориво.

„Булгаргаз“ е осигурил втечнен природен газ (ВПГ) по сключени договори с търговци, след организиран търг при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане. В ценовия микс за месеца е включено и количество от добив от ПГХ „Чирен“.

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за март - към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и по двустранните договори с индустриални клиенти, посочват още КЕВР.

На 27 февруари 2026 г. регулаторът ще приеме решение за утвърждаване на цената на природния газ, което ще бъде публикувано на интернет страницата на комисията.