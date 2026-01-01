В София продължава делото срещу бившия лидер на "Продължаваме Промяната" Кирил Петков, обвинен в длъжностни престъпления в качеството си на министър-председател.

Петков е подсъдим за длъжностни престъпления, във връзка с ареста на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова, извършен през март 2022 година.

Делото срещу Кирил Петков: Полицай твърди, че арестите на Борисов, Горанов и Арнаудова са обсъждани в МС

В края на януари Софийският градски съд разпита двама полицаи, свидетели по делото срещу Петков. Той е обвинен за това, че е превишил властта си и че е разпоредил на началник и на заместник-началник на отдел „Разследване и методическо ръководство по разследването“ при Главна дирекция „Национална полиция“, както и на главен разследващ полицай в отдела, да извършат действия в разрез със закона.

В края на ноември делото бе отложено, защото адвокатът на Петков Ина Лулчева поиска всички материали и документи от досъдебното производство, за да се запознае цялостно с тях, след което те да бъдат приобщени към материалите по делото.

Те не ѝ бяха предоставени заради големия обем от 48 тома. Съдът удовлетвори молбата на защитата за предоставяне на материалите по делото.