На 18 март около 14:30 часа в село Садовец е спрян лек автомобил „БМВ“. При проверката е установено, че водачът е 16-годишен, който е неправоспособен шофьор, а поставените регистрационни табели са издадени за друго МПС и не са вписани в регистрационния талон на автомобила.

Хванаха 16-годишен тийнейджър зад волана без книжка в Разградско

Непълнолетният е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Плевен.

Уведомени са разследващ полицай при РУ Долни Дъбник и дежурен прокурор в РП – Плевен. За престъпление от НК продължава работата разследващ полицай.