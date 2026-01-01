Европейска група за териториално сътрудничество "East Gate" ще бъде учредена днес в Букурещ, предава кореспондентът на БТА Мартина Ганчева.

„Това е първата подобна група, която обединява местни и регионални власти от Румъния, Република Молдова, Украйна и България. Учредителното събитие събира в Букурещ над 150 представители на местните власти от четирите страни, което е важен момент за трансграничното сътрудничество на източната граница на Европейския съюз“, съобщават за БТА организаторите.

Събитието ще се проведе в сградата на румънския парламент и ще бъде открито от Серджиу Сухаренко – ръководител на инициативния комитет. Встъпителни думи ще произнесат председателят на Камарата на депутатите в румънския парламент Сорин Гриндяну, главният секретар на Президентската администрация Андреа Миу, председателят на Комисията по труд и социална защита в Камарата на депутатите Адриан Соломон, депутатът от Социалдемократическата партия Марчел Попа.

Сред специалните участници са и посланиците на България, Молдова и Украйна в Румъния – Радко Влайков, Михай Мъцу и Игор Прокопчук.