Румънски военни водолази са открили тялото на още един загинал моряк по време на потъването вчера на влекач в района на румънското черноморско пристанище Мидия, съобщава Аджерпрес, позовавайки се на министъра на отбраната Раду Мируца.

„Беше поискана помощ от армията, намесиха се, изолираха зоната, донесоха сонар, барокамера, два екипа водолази се спуснаха на 26 метра дълбочина, достигнаха до потъналия плавателен съд и извадиха тялото на едно починало лице“, написа във Фейсбук министърът, като поздрави „колегите от военноморските сили за безусловната готовност да окажат подкрепа и за професионализма им при тези трудни условия“.

Влекач потъна на пристанище Мидия в Румъния, един човек е загинал, останалите се издирват

Той припомни, че вчера сутринта влекачът „Астана“ потъна на 8,6 километра от пристанище Мидия, вероятно в резултат на неправилна маневра, докато обслужвал петролния танкер „Амадес“. Министърът уточни, че вчера около обед е поискана подкрепа от въоръжените сили за издирване на екипажа.

По данни на Инспектората за извънредни ситуации в Добруджа на борда на плавателния съд е имало петима души. След потъването му едно лице беше извадено на брега, но въпреки усилията за реанимацията му по-късно почина.