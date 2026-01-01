Взрив в канализационната система в горнооряховския квартал "Калтинец" доведе до евакуацията на децата от близката детска градина.

На място незабавно са изпратени екипи на полицията и пожарната, които са обезопасили района. Всички деца са били изведени навън своевременно, предава NOVA.

Причините за взрива все още се изясняват. Работи се по различни версии.

По неофициални данни причината е запушена канализация и утаяване на метан. Капаци на шахти буквално полетели във въздуха.

Община Горна Оряховица реагирала веднага на сигнала за инцидента в близост до ДГ „Детски свят“. Директорът на детското заведение уведомил родителите, а експерт от общината съдействал незабавно за осигуряване на плановете на канализацията.

Така органите на реда достигнали до предприятие в промишлената зона. Проверява се има ли теч на химически материали в канализацията, тъй като директорът на детската градина Десислава Бошнакова разказала, че при взрива се отделил черен дим.

Няма пострадали и жертви. Полицията, пожарната, прокуратурата, здравните и екологичните власти изясняват причините. Няма опасност за хората, заяви за БНР старши комисар Мариян Лонгинов, директор на Областната дирекция на МВР – Велико Търново.

Граждани от квартал "Калтинец" подават сигнал за взрив в близост до детската градина "Детски свят".

"Според тях нещо е паднало от небето. Образувал се е облак дим и е замирисало на сяра. Пристигнали са веднага от полицията и пожарната. Всички деца са изведени. Няма пострадали нито деца, нито служители, нито граждани. Последват сигнали от граждани за отворени капаци. Някои от тях свидетелстват, че са чули взрив и капаците са вдигнати във въздуха. Има някакъв проблем по канализацията и тепърва ще се установява кои могат да бъдат причините", заяви за БНР старши комисар Мариян Лонгинов, директор на ОДМВР.

От Община Горна Оряховица съобщиха, че всички деца от градината са прибрани в семействата и се намират в пълна безопасност. Районът е отцепен.

На този етап не може да се говори за умишлени действия, предизвикали взрива, подчерта старши комисар Лигнинов. "Уведомена е прокуратурата. Всички институции са на място. Провеждат се процесуалните действия под надзора на прокуратурата".

Под ръководството на Районна прокуратура-Велико Търново, Териториално отделение - Горна Оряховица се извършват действията по разследване.

Досъдебното производство е образувано за престъпление от Наказателния кодекс – за управление на отпадъци не по установения ред, с което е създадена опасност за причиняване на немаловажни вреди за околната среда.

На мястото на произшествието е извършен оглед от разследващ полицай. След уведомяването на прокуратурата е разпоредено и са извършени претърсвания и изземвания и разпити на свидетели. Иззети са проби, включително и от отпадните води в канализацията, за да се установи дали в тях има препарати и какъв е съставът им.

Изискана е документация от институциите относно картографските планове на района, кои предприятия в града използват канализацията. Предстои да бъде назначена експертиза, от чието заключение да стане ясна причината за образуване на газовете, причинили взрив в канализационните шахти.

За разследваното престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода за срок от 1 до 5 години и глоба.

Разследването по делото продължава под наблюдението на Районна прокуратура-Велико Търново.