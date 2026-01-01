През последните седмици мотообщността в страната изрази недоволство от поскъпването на застраховката „Гражданска отговорност“ за мотоциклети и от ограничените възможности за разсрочено плащане.

Комисията за финансов надзор (КФН) и омбудсманът на България ще предложат съвместно на новия парламент законодателни промени относно застраховките „Гражданска отговорност“ за мотоциклети, които да позволяват тя да се ползва сезонно. Това обявиха на брифинг омбудсманът Велислава Делчева и Пламен Данаилов, заместник-председател, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ в КФН.

Паралелно с това КФН е изискало от застрахователите у нас, които предлагат застраховката „Гражданска отговорност“ за мотоциклети, решенията на съвета на директорите и актюерските обосновки и разчети, на база на които са взети решения за увеличаване на цените на застраховките за този клас превозни средства, за да установи дали има необосновано вдигане на цените и съгласувани търговски практики.

Брифингът се състоя след проведена среща в сградата на финансовия регулатор между КФН, Комисията за защита на конкуренция, омбудмсанът и представители на мотообщността у нас. Тема на разговорите са били повишаването на цените на застраховка „Гражданска отговорност“ и невъзможността тя да се сключва за по-кратки срокове, тъй като мотоциклетистите използват превозните си средства предимно сезонно, а не целогодишно, стана известно от думите на Данаилов.

„Достигнахме като съгласие съвместно с омбудсмана да се предложат при сформирането на комисиите в новия парламент законодателни промени свръзани с възможността за сезонно използване на застраховки за този клас превозни средства, които законодателни промени обаче да не водят до дерегистрация на превозните средства, а да се въведе автоматичен режим, които да може да осигури покриване на застаховката за периода на използването, а не за целия период на притежанието“, каза Данаилов. Той оясни, че този процес ще отнеме няколко месеца.

По отношение на повишението на цените на застраховките „Гражданска отговорност“ за мотоциклети, Данаилов посочи, че изтича срокът застрахователите да предоставят изисканите актюерски обосновки, като информацията ще бъде подложена на анализ от страна на КФН.

„Ако се установи, че има от една страна необосновано повишение на цените, ще бъдат сезирани и Комисията за защита на потребителите, а ако се види, че може би има някакви съгласувани практики по завишението на цените, ще бъде изпратена цялата информация до Комисията за защита на конкуренцията“, каза Данаилов, добавяйки, че процесът по анализ ще отнеме около месец и половина без да се ангажира с точни срокове.

Велислава Делчева заяви, че като омбудсман ще очаква от институциите в лицето на КФН и КЗК анализът да бъде направен колкото е възможно по-бързо и подробно.

„Едно от основните притеснения, които посочиха представителите на мотоклубовете, е, че те нямат яснота и прозрачност защо се е стигнало до 60-80 процента увеличение на застраховките. Обяснението, че е защото те са рискова агрупа, за мен не е достатъчно, така че къв убедена, че КФН и КЗК ще си свършат работата и ще ни дадат представа защо е това голямо увеличение“, каза Делчева.

Тя допълни, че ще изиска от КЗК ясен отговор дали има съгласувани практики между застрахователите за едновременно увеличаване на цените на гражданската отговорност за мотоциклетистите.

Омбудсманът посочи, че друго оплакване е свръзано с това, че застрахователите не предоставят възможността на мотоциклетистите да плащат застраховките „Гражданска отговорност“ на разсрочено плащане, като по време на разговорите е станало ясно, че тази възможност отново ще бъде налична за мотоциклетистите.

По думите ѝ, практиката мотоциклетистите да заплащат само първата и втората вноска по застраховката си „Гражданска отговорност“, оставяйки трета и четвърта вноска неплатена поради сезонното използване на този вид превозни средства, е проблем както за мотоциклетистите, така и за застрахователите. Тя заяви, че самите мотоклубове са посочили, че искат да заплащат цялата сума по този вид застраховка, а не да бъдат поставяни в положение, в което са принудени да не спазват правилата и законите.

Делчева каза, че трябва да се помисли как да се създаде законова обосновка този вид превозни средства да се ползват от автоматизирана регистрация и дерегистрация под формата на сезонна застраховка, тъй като в момента застрахователите не предоставят подобен продукт.

Тя добави, че като омбудсман ще предостави при стартирането на Народното събрание списък с актуалните проблеми на гражданите, които да бъдат взети предвид при създаването на законодателната програма на парламента, като в този доклад ще бъде включено и предложението да се създаде възможност за сключване на сезонни застраховки, така че още за следващия сезон това да стане реалност.

Митко Рашков, представител на мотоклуб посочи, че десетките хиляди мотоциклетисти у нас не искат да бъдат поставяни в позицията на нарушители, които не плащат застраховката „Гражданска отговорност“.

„В момента имаме усещането, че има несправедливо, необосновано повдигане на цените на гражданската отговорност. Имаме усещането за съгласувани практики между застрахователите“, каза той, добавяйки, че мотоклубовете смятат, че застрахователите са се възползвали от политическото безвремие, за да повишат цените, поради което са сезирали омбудсмана и КФН.

Рашков заяви, че мотообщността очаква бърза реакция от институциите, тъй като въпреки конструктивния разговор проведен днес, той не е бил много ползотворен, тъй като мотоциклетистите са оставени в позиция да чакат с месеци резултати от анализи и становища.

Любомир Жингов, представител на мотоклуб посочи че ако през миналата година застраховка „Гражданска отговорност“ за мотоциклет до 750 кубика е струвала 140 лева, то тази година най-евтината е 115 евро. По думите му, цените за този вид застраховка се движат в диапазона 180-190 евро, като на пазара дори има застраховка на стойност 1255 евро. Паралелно с това цените на застраховките за скутери вече са приравнени с тези за мотоциклети.

Мотоциклетистите у нас са около 70 000 души, а регистрираните превозни средства от този клас са около 140 000, стана известно от думите на Пламен Данаилов.

Позиция на АБЗ

Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) следи с повишено внимание дискусиите в транспортния сектор, свързани с цените на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, като счита, че този дебат изисква експертен подход, който отчита както спецификите на българския пазар, така и строгите изисквания на европейското законодателство, в което страната ни е интегрирана. Това се посочва в становище на АБЗ по повод обществените дискусии в транспортния сектор, свързани с цените на задължителната застраховка "Гражданска отговорност“ за тежкотоварни превозни средства.

От асоциацията подчертават, че темата трябва да се разглежда през реалните икономически фактори, които влияят върху цената на застраховката, както и през правилата, по които функционира автомобилното застраховане в Европейския съюз.

"Превозвачите са ключова част от икономиката и е напълно разбираемо всяко увеличение на разходите им да поражда притеснения за тяхната конкурентоспособност. Именно затова считаме за важно да внесем яснота относно факторите, които определят цената на „Гражданска отговорност“, посочват от АБЗ. Същевременно конкретните ценови нива са предмет на самостоятелна търговска политика на всяко застрахователно дружество и зависят от собствената му оценка на риска, бизнес стратегия и пазарни цели.

Призиви за протест

Мотористи от Габрово, Севлиево и Плачковци ще се включат в националния протест срещу високите цени на застраховката „Гражданска отговорност“ за мотоциклети, съобщиха организаторите от мотоклуб.

Протестът ще е на 15 май. Сборният пункт е паркинг на бензиностанция в квартал „Палаузово“ в Габрово, където участниците ще започнат да се събират от 16:30 часа. Колоната ще потегли към прохода Шипка в 17:15 часа. Предвидено е протестната блокада да е от 18:00 до 19:00 часа на път Е85 под връх Шипка, в района на сградата на Кантона.

Организаторите настояват за „справедливи и реални застрахователни условия за всички мотористи в България“.

Мотористи от Ямбол и региона също се включват в националния протест на 15 май (петък) срещу високите цени на застраховката "Гражданска отговорност" за мотоциклети. Планирана е блокада на участък от републиканския път I-7, между селата Чарган и Козарево, съобщиха организаторите.

Предвидено е протестната блокада на републиканския път при кръстовището между Чарган и Козарево да е между 18:00 и 19:00 часа.

Организаторите настояват за "справедливи и реални застрахователни условия за всички мотористи в България". Според тях повишението на цените на застраховката "Гражданска отговорност" за мотоциклети е драстично, с 80 процента.