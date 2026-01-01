Доц. Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието и науката, съобщиха от пресцентъра на просветното ведомство.

В мотивите си тя посочва създалото се през последните дни обществено напрежение.

„Не мога да допусна моето оставане на поста да тежи на работата на кабинета, да възпрепятства изпълнението на държавните политики или да уронва престижа на Министерството на образованието и науката“, заявява тя, цитирана от ведомствения пресцентър.

Оставката е приета, допълват от МОН.

Вчера стана ясно, че спрямо Панджерова е назначена проверка във връзка със сигнали за конфликт на интереси. Неофициално стана ясно още, че случаят е свързан с нейни оценки на 12 проекта по програма „Еразъм+“ на стойност над 1,6 млн. евро, за които се твърди, че са печелени от фирми, свързани с нейния съпруг.