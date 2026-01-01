Мъж, купувал гласове в плевенското село Буковлък в деня на последните парламентарни избори у нас, е осъден на 9 месеца лишаване от свобода. Това съобщиха от Апелативна прокуратура - Велико Търново.

На 19 април 2026 г. той предложил на трима души по 40 евро, за да гласуват в полза на определена политическа партия и кандидат.

Изтърпяването на наказанието му е отложено с 3-годишен изпитателен срок. Освен това той е лишен от правото да заема държавна или обществена длъжност, включително изборна длъжност, за срок от 3 години.

По време на разследването обвиняемият е бил с мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Съдебният акт е постановен на 12 май 2026 г., окончателен е и влиза в сила незабавно, без право на обжалване.