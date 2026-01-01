Зам.-председателят на Общинския съвет в Бургас Мартин Кръстев напусна „Продължаваме Промяната“.

„Взех решение да напусна „Продължаваме Промяната“. Преди година предупредих, че проблемът в партията не е персонален, а системен. Смяната на един лидер няма стойност, ако не бъде променен начинът, по който се взимат решения, подбират кадри и се упражнява вътрешнопартийната власт. Изчаках, защото вярвах, че е възможна промяна отвътре“, пише Кръстев в публикация във Фейсбук.

По думите му днес моделът е същият. „А когато една организация започне да наказва най-работещите си хора и да поощрява най-шумните си лакеи, тя губи най-ценното си – доверието и смисъла“, смята той.

„Рибата се вмирисва откъм главата, но се чисти откъм опашката“. Според него в „Продължаваме Промяната“ е нямамо нито истинско почистване, нито истинска промяна.

Напускам без озлобление, но и без компромис със собствените си принципи. През годините съм отстоявал едни и същи каузи – честност в политиката, реална вътрешна демокрация, прозрачност, уважение към работещите хора и нетърпимост към посредствеността и задкулисието. Ще продължа да работя за тези каузи със същата енергия и със същата отговорност към хората, които са ми гласували доверие. Защото истинската промяна никога не е била въпрос на партийна принадлежност, а на характер, последователност и смелост да казваш истината, дори когато е неудобна, пише в заключение той.