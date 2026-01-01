Общинският съветник от „Продължаваме промяната-Демократична България“ Мартин Димитров напусна групата си, за да се присъедини към тази на „Български гласъ“.

"Заявлението е подадено на 28 януари и влиза в сила от днес", посочи председателят на Общинския съвет Христо Димитров. Решението на Мартин Димитров бе съобщено по време на заседанието на Общинския съвет.

Пред журналисти съветникът коментира, че този „неочакван трансфер“ вероятно е изненада за мнозина, но той е изпратил официално изявление с аргументите си както до местната структура на „Продължаваме промяната“ (ПП), така и до националното ръководство.

Раздялата ми с партията, поне от моя страна, е с уважение и благодарност, посочи Димитров. Според него изминатият път до момента с ПП не е бил лек, но той се е борил рамо до рамо с останалите.

Димитров уточни, че в личен разговор е благодарил на колегите си Николай Стефанов и Йордан Кателиев, както и на още неколцина, с които иска да запази добрите си отношения.

Причината за промяната, която предприемам, са тоталните различия по отношение управлението на местно ниво и „обезсърчаващата незаинтересованост“, която съм срещал, каза Димитров и припомни, че винаги е защитавал кмета Благомир Коцев и е бил на всички протести срещу ареста му.

„Аз съм избран преди всичко, за да допринасям за този град и ще продължа да го правя“, посочи съветникът. Той отказа да коментира защо е избрал да влезе в групата „Български гласъ“.