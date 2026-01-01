Водач на лек автомобил е пострадал при пътнотранспортно произшествие с тежкотоварен автомобил на път II-13 на територията на община Монтана. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Инцидентът е станал на 11 май 2026 г. около 16:30 ч. на км 2+300 от път II-13, между селата Крапчене и Стубел. По първоначални данни водач на седлови влекач „Мерцедес“ с прикачено ремарке, гражданин на Република Турция, движейки се в посока Монтана, е изгубил контрол над управлението и е навлязъл в насрещното платно, където е ударил лек автомобил „Мерцедес“ с монтанска регистрация, управляван от 41-годишен мъж от Вълчедръм.

В резултат на катастрофата водачът на лекия автомобил е транспортиран и настанен в МБАЛ – Враца със счупвания на крак и ръка.

И на двамата водачи са направени проби за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.

На място е извършен оглед от дежурна оперативна група при РУ – Монтана. По случая е образувано досъдебно производство