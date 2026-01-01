По сигнал на Гранична полиция инспектори от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) спряха нелегален внос на 245 декоративни птици на "Дунав мост 2" край Видин. Птиците са били в микробус с гръцка регистрация, съобщиха от агенцията.

Сред тях е имало 120 вълнисти папагала, 40 екземпляра зебров финч, гълъби, пъдпъдъци, ему, гъски, джинки, патици, петел и пуйка. За пратката е представен здравен сертификат с изтекъл срок, в който са описани автомобил, както и видове и бройки птици, които не съвпадат с реално установеното от инспекторите.

Животните са в добро здравословно състояние. Те са иззети и временно настанени в помещение на Областната дирекция по безопасност на храните във Видин, където за тях са положени необходимите грижи. В момента пътуват към спасителен център в Бургас, където ще бъдат поставени под карантина до пълното изясняване на здравния им статус.