Окръжният съд в Кърджали постанови присъда на 53-годишна гръцка гражданка за даден подкуп на длъжностни лица. Това съобщиха от пресцентъра на съда.

Тя е призната за виновна в това, че на 7 февруари на път I-5 дала една банкнота с номинал от 50 евро на полицейски органи, за да не извършат действие по служба - да не бъде извършена проверка за употреба на алкохол, както и да не бъде съставен акт за извършено нарушение на Закона за движението по пътищата.

От подсъдимата бяха признати всички факти, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, допълват от пресцентъра на съда.

Гъркинята е осъдена на лишаване от свобода за срок от шест месеца, изпълнението на което е отложено с тригодишен изпитателен срок.

Със същата присъда на подсъдимата е наложена и глоба в размер на 5112,92 евро, както и направените разноски в съдебното и досъдебното производство.

Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване или протестиране пред Апелативен съд – Пловдив, допълват от пресцентъра на съда в Кърджали.

БТА припомня, че случаят е от началото на февруари на главния път до разклона за село Кирково, когато полицаи спрели за проверка лек автомобил, управляван от 45-годишен мъж. В момента, в който водачът е трябвало да бъде изпробван за алкохол, спътничката му подхвърлила в патрулния полицейски автомобил 50 евро. Отчетеното количество алкохол в издишания въздух е било 1,55 промила, посочиха тогава от полицията.