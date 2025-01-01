Шофьор се опита да измами полицаи, а негова спътничка да ги подкупи, съобщиха от полицията.

На 9 август на улица „Димитър Бутански“ в Кнежа патрул е спрял за проверка автомоби, шофиран от 50-годишен мъж.

Водачът е отказал да му бъде извършена проверка за алкохол, като е заявил, че ще предостави кръвни проби за медицинско изследване.

С намерението да прекрати съставянето на акт, неговата спътничка - 47-годишна жена, е успяла да хвърли през отворения прозорец на служебния автомобил банкнота от 100 лева.

Жената се обърнала към служителите с думите „Ето, да се почерпите“. Задържана е веднага. Предстои назначаване на експертиза.

По-късно същата нощ 50-годишният шофьор е отишъл в Спешен медицински център заедно с 20-годишен мъж. По-младият е дал кръвна проба вместо нарушителя. На място дошъл полицейски инспектор, който е установил размяната.

Иззетата кръвна проба е унищожена и е взета проба за лабораторен анализ от 50-годишния шофьор. Разпитан е свидетел и по случая се води разследване.