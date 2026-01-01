Въведените в експлоатация жилищни сгради през първото тримесечие на 2026 г. са 1241, а новопостроените жилища в тях са 4151, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

По-голямата част от новите сгради са със стоманобетонна конструкция – 74,1%, докато 21,2% са тухлени. Делът на сградите с друга конструкция е 4,1%, а панелните сгради са едва 0,6%.

Най-голям относителен дял сред новопостроените сгради имат къщите – 81,6%, следвани от жилищните кооперации с 11,5%.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Пловдив, Варна и София. В Пловдив са завършени 171 сгради с 516 жилища, във Варна – 160 сгради с 672 жилища, а в София – 158 сгради с 968 жилища.

От НСИ уточняват, че в данните за столицата не е включен район Панчарево, тъй като районната администрация е отказала да предоставя информация.

Данните показват още, че най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи – 35,5%, както и на тези с три стаи – 31,5%. Най-малък остава делът на жилищата с шест и повече стаи – 5,6%.

Общата полезна площ на новопостроените жилища през първото тримесечие на годината достига 416,7 хил. кв. м, а жилищната площ е 296,1 хил. кв. метра. Средната жилищна площ на едно новопостроено жилище е 71,3 кв. метра.

Най-голяма средна жилищна площ на едно новопостроено жилище е отчетена в областите Силистра и Стара Загора – съответно 154,6 и 134,1 кв. м. Най-малки са новите жилища в Бургас и Варна, където средната площ е съответно 51,9 и 53,1 кв. метра.