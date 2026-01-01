За срок до 24 часа е задържан мъж, който след надлежно предупреждение пречи с действията си на полицейски служители да изпълнят задълженията си по служба. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Търговище.

На 2 юни на ул. „Климент Охридски“ в с. Кралево, община Търговище, при извършване на регулярен обход със служебен автомобил, екип от полицейски служители са забелязали, че водач на автомобил „Фолкаваген Поло“ се движи без включени светлини.

По надлежния ред от служебния полицейски автомобил неколкократно е бил подаден сигнал към водача да спре, за да бъде извършена полицейска проверка по Закона за движение по пътищата и по Закона за МВР – разпореждане, на което същият не се е подчинил, опитвайки се да осуети проверката.

Когато впоследствие управляваният от него автомобил е бил спрян, същият е отправил заплахи към екипа полицейски служители.

Задържан е в РУ-Търговище.По случая е започнато бързо полицейско производство от Наказателния кодекс по описа на РУ-Търговище.

На водача са съставени два акта за установяване на административно нарушение и са му наложени две глоби с фиш.