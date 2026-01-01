Гръцките власти разкриха нов случай на злоупотреба със земеделски субсидии, съобщава гръцката обществена телевизия ЕРТ.

Рано тази сутрин е била проведена полицейска акция на Гръцката дирекция за борба с организираната престъпност (ДАОЕ).

По случая са задържани 13 души от района на Козани и Агринио. Сред тях има и служители в центъра за подаване на заявления за получаване на земеделски помощи към държавната агенция за земеделски плащания ОПЕКЕПЕ.

Общо обвинените за участие в схемата са 39. Предполага се, че незаконната финансова полза възлиза на над 2 500 000 евро.

Паралелно с това са установени и данъчни нарушения.

През миналата година европейски прокурори повдигнаха обвинения срещу десетки гръцки животновъди за фалшифициране на „собственост върху пасища“ с цел получаване на милиони евро субсидии от ЕС с предполагаемата помощ от страна на държавни служители. В случаите бяха замесени и имената на политици от управляващата партия Нова демокрация.

Скандалът предизвика вълнения в Гърция и доведе до оставки на министри и призиви от страна на опозиционните партии за предсрочни парламентарни избори.

По искане на Европейската прокуратура през април тази година гръцкият парламент свали имунитета на 13 депутати от управляващата партия и сега те могат да бъдат разследвани.