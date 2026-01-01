Индексацията на ковид добавката за старите пенсии да остане, новите да са без ковид добавка, предложи „Прогресивна България“ ( ПБ) по време на дебата по второто четене на т.нар. удължителен бюджет за 2026 година. В първоначалния вариант, срещу който възрази опозицията, се предвиждаше осъвременяване на отпуснатите вече пенсии по т.нар. швейцарско правило, но без то да включва и ковид добавката, а за новите пенсионери тази добавка да отпадне.

Константин Проданов („Прогресивна България“), председател на временната бюджета комисия, обясни, че целта на предложените промени в удължителния бюджет е на първо място да се вдигнат пенсиите на хората с минимална пенсия, което не е направено до момента. Сега те не получават ковид добавка, посочи Проданов. Идеята е да се възстанови в първоначалния си замисъл осигурителната система, ще подпомагаме през социалната система, подчерта Проданов.

Първоначално предложението за изменение в удължителния закон беше провокирано от факта, че предходните управляващи не са актуализирали минималните пенсии за осигурителни стаж и възраст по швейцарското правило, както е по закон, разясни Проданов. Първата основна промяна в този законопроект е да се даде възможност на хората с минимални пенсии, това са над 800 000 души, да не бъдат ощетени от 1 юли и да получат по-висока пенсия, а не да чакат до края на бюджетната процедура за 2026 г. да получат в пълен размер актуализираната си пенсия, което за един човек на минимална пенсия означава около 25 евро на месец, подчерта председателят на временната бюджетна комисия. Това са тези 25 евро, които доскорошните управляващи им отказаха, добави той.

По отношение на първоначалната идея за увеличаване размера на тавана на дълга, Проданов я аргументира с това, че в момента ситуацията в държавата „е в катастрофално положение от гледна точка на фискални буфери“, а има предстоящи и текущи социални ангажименти, които трябва да бъдат посрещани. Текущата ликвидност за фискалния резерв по последни данни е под 1 милиард, каза Проданов. Той добави, че вчера на комисия опозицията е възразила, а управляващите в крайна сметка са отстъпили от намерението си по отношение на дълга, макар че според юриста на Министерството на финансите няма правен проблем. По думите на Константин Проданов, от опозицията са заплашили, че ще атакуват разпоредбата, ако бъде приета в първоначалния си вид, пред Конституционния съд, което ще доведе до по-неблагоприятна ситуация – т.е. когато се наложи да прибягваме до тегленето на дълг на международните финансови пазари.

Друга поправка, залегнала в законопроекта, е намаляване на партийната субсидия от 4,09 евро на 3 евро за действително получен глас – считано от 30 април. Фискалният ефект от това действие не е особено голям, става дума за между 2 и 3 милиона евро за тази година, обясни председателят на временната бюджетна комисия. Той отбеляза, че на фона на стотици милиони, милиарди „дупки, изтичащи в незнайно какви ръце, много бюджетни сфери“, очевидно това е малко, но е важен символният жест в ситуация на наложителни тежки финансови рестрикции, при които се иска както гражданите, така и бизнесът „да затягат коланите“. Проданов отбеляза, че щетата от тази стъпка ще е най-голяма за ПБ като водеща политическа сила, получила най-голям брой гласове.

Ще бъдат замразени и депутатските заплати, което ще стане с промени в правилника за работа. Наред с това управляващите ще представят и много широк пакет от мерки, които са свързани и с административната реформа.