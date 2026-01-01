Митническите служители на Териториална дирекция „Митница София“ задържаха 96 килограма контрабанден тютюн за наргиле, укрит в товарен автомобил, влизащ в България от Сърбия.

На 30 май 2026 г. на трасе „Входящи товарни МПС“ на Митнически пункт „Калотина“ пристига товарна композиция. Водачът й е попитан дали има да декларира стоки и валути ценности и той не декларира нищо, освен стоката описана в митническата декларация.

Хванаха 500 кг нелегален тютюн за наргиле на Калотина (СНИМКИ)

Превозното средство е насочено за рентгенова инспекция, при която са отбелязани три зони за физическа проверка.

В маркираните зони митническите служители констатират множество кашони с различни надписи. При отварянето на един от кашоните е установено наличието на кутия с тютюн за наргиле и превозното средство е насочено за щателна митническа проверка.

При проверката е констатирано общо количество от 96 килограма тютюн за наргиле от различни марки и разновидности.

Контрабандната стока е задържана.