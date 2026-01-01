Близо половин тон тютюн за наргиле без бандерол е задържан на ГКПП „Калотина“, съобщиха от прокуратурата. Случаят е от 28 април, когато на изхода за товарни автомобили пристига камион, управляван от гражданин на Босна и Херцеговина.

Превозното средство е било селектирано за проверка след анализ на риска. Шофьорът представил документи, че превозва радиатори от Турция за Босна и Херцеговина. При първоначалния оглед обаче митническите служители се усъмнили и насочили камиона към рентген.

Скенерът отчел подозрителна зона, а при последвалата щателна проверка станало ясно защо – в ремаркето били открити 25 кашона, всеки с по две пластмасови кофи. В тях имало пакети от по 500 грама тютюн за наргиле, без обозначена марка и без български акцизен бандерол.

Общото количество на задържаната стока е 500 килограма. По изчисления на властите дължимият акциз възлиза на около 60 845 евро.

Шофьорът е привлечен като обвиняем за опит за контрабанда в големи размери и е задържан за срок до 72 часа. Очаква се прокуратурата да поиска от съда постоянен арест.

Апелативна прокуратура – София