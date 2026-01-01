Президентът Илияна Йотова с коментар пред журналисти за бюджета на страната.

"Днес има дискусия в НС, ще чуем всички предложения, но аз вярвам на министър-председателя, че ще се погрижат първо за хората, които имат най-голяма нужда и са най-уязвими. Познавайки г-н Радев и неговата твърдост смятам, че ще бъде верен до край на това, което се предлага", каза президентът.

Радев: Научихме, че ще купуваме F-16, ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите - нищо не е вярно

Според нея правителството няма никакво намерение да реже от пенсиите, нито да трансформира политиката си за майчинството, която по думите й е "най-добрата в Европа".

"Мерките, които до този етап се представят, са само първата стъпка, трябва да се извърши цялостна оценка къде са най-големите пробойни. Предстои да видим къде се формира този голям дефицит. Какво се е случвало с плащанията по големите проекти. Как са изразходвани. Дали не се е действало на принципа "след мен и потоп", запита тя.