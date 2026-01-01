Русия съобщи, че е свалила стотици дронове над своя територия, включително около 60 над Ленинградска област във вторник вечерта, при украинска атака, извършена в навечерието на важен икономически форум.
Губернаторът на Санкт Петербург Александър Беглов заяви, че три района на града са били обект на атаки с украински дронове през нощта, при които са ранени няколко души и са нанесени щети по инфраструктурата.
Според руското Министерство на отбраната системите за противовъздушна отбрана са прихванали и унищожили над 350 украински дрона над различни региони, включително райони близо до границата, както и над Москва, Санкт Петербург и Новгород в западната част на страната.
Ukraine officially opens the St Petersburg Economic Forum.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 3, 2026
Warm memories and hot impressions guaranteed. https://t.co/cgFNw24Xum pic.twitter.com/y7F7URIjbf
В Смоленск, град в западна Русия близо до границата с Беларус, са засегнати „критично важни инфраструктурни обекти“, заяви губернаторът Василий Анохин. По думите му двама пожарникари са загинали, докато са гасили пожар, причинен от отломки от свален дрон, а още двама пожарникари и един цивилен са получили леки наранявания.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че удари с далечен обсег са поразили „ключови цели“, включително нефтен терминал в Санкт Петербург — един от най-големите комплекси за претоварване на нефт в северозападна Русия. По думите му сред засегнатите обекти са и военноморската база в Кронщат и съоръжение в Тамбовска област, за което Украйна твърди, че е свързано с руското оръжейно производство.
Our long-range sanctions carried out by the warriors of the Security Service of Ukraine, the Unmanned Systems Forces, the Special Operations Forces, the Defense Intelligence of Ukraine, and the State Border Guard Service of Ukraine have yielded good results. Important facilities… pic.twitter.com/esxYMexU8d— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 3, 2026
Зеленски публикува и кадри, показващи експлозии и пожари в руски обекти, както и гъст черен дим, издигащ се зад жилищна сграда. По негови думи Украйна продължава да развива дроновете си със среден и голям обсег за удари дълбоко на руска територия, включително срещу енергийна инфраструктура.
„Планът на Украйна за удари с голям обсег се изпълнява така, че да приближи края на войната“, заяви Зеленски.
Атаките съвпадат със старта на Международния икономически форум в Санкт Петербург (СПИЕФ) — голямо бизнес събитие, често определяно като руската версия на Давос. Ограничения във въздушното пространство около летището в Санкт Петербург доведоха до закъснения на около две дузини полети, съобщиха властите.
Това се случва ден след като Русия предприе смъртоносни удари срещу Украйна, включително по Киев и Днепър, при които според украинските власти са загинали най-малко 23 души.
Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш осъди атаките, при които според украинската армия са били изстреляни над 600 дрона и десетки ракети, засягайки множество граждански обекти.