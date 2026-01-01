Русия съобщи, че е свалила стотици дронове над своя територия, включително около 60 над Ленинградска област във вторник вечерта, при украинска атака, извършена в навечерието на важен икономически форум.

Губернаторът на Санкт Петербург Александър Беглов заяви, че три района на града са били обект на атаки с украински дронове през нощта, при които са ранени няколко души и са нанесени щети по инфраструктурата.

Според руското Министерство на отбраната системите за противовъздушна отбрана са прихванали и унищожили над 350 украински дрона над различни региони, включително райони близо до границата, както и над Москва, Санкт Петербург и Новгород в западната част на страната.

В Смоленск, град в западна Русия близо до границата с Беларус, са засегнати „критично важни инфраструктурни обекти“, заяви губернаторът Василий Анохин. По думите му двама пожарникари са загинали, докато са гасили пожар, причинен от отломки от свален дрон, а още двама пожарникари и един цивилен са получили леки наранявания.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че удари с далечен обсег са поразили „ключови цели“, включително нефтен терминал в Санкт Петербург — един от най-големите комплекси за претоварване на нефт в северозападна Русия. По думите му сред засегнатите обекти са и военноморската база в Кронщат и съоръжение в Тамбовска област, за което Украйна твърди, че е свързано с руското оръжейно производство.

Зеленски публикува и кадри, показващи експлозии и пожари в руски обекти, както и гъст черен дим, издигащ се зад жилищна сграда. По негови думи Украйна продължава да развива дроновете си със среден и голям обсег за удари дълбоко на руска територия, включително срещу енергийна инфраструктура.

„Планът на Украйна за удари с голям обсег се изпълнява така, че да приближи края на войната“, заяви Зеленски.

Атаките съвпадат със старта на Международния икономически форум в Санкт Петербург (СПИЕФ) — голямо бизнес събитие, често определяно като руската версия на Давос. Ограничения във въздушното пространство около летището в Санкт Петербург доведоха до закъснения на около две дузини полети, съобщиха властите.

Това се случва ден след като Русия предприе смъртоносни удари срещу Украйна, включително по Киев и Днепър, при които според украинските власти са загинали най-малко 23 души.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш осъди атаките, при които според украинската армия са били изстреляни над 600 дрона и десетки ракети, засягайки множество граждански обекти.