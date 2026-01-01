Лек автомобил с петима младежи вътре отсече бетонен стълб в Русе. Инцидентът е станал малко преди 4 часа тази нощ, съобщава Русе Медиа.

Живущи в района споделят, че са чули ужасяващ тътен и са останали без ток.

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Лек автомобил „Фолксваген“, движещ се по ул."Згориград", не е успял да вземе левия завой в края на улицата, продължил е направо и се е врязал в основата на бетонния стълб.

Стълбът е паднал на пътното платно, а автомобилът е отскочил от удара и е навлязъл частично на детската площадка, която се намира точно на въпросния завой.

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Хора, които са били на място на инцидента, разказаха, че в автомобила са пътували двама младежи и три момичета. Всички са се държали адекватно, а шофьорът е споделил, че е имал проблем със спирачките.

Според думите на очевидци, младежът е казал, че около транжорната се е движил със скорост от 130 км/час и непосредствено преди завоя спирачките са отказали, поради което се е врязал в стълба.