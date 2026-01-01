В момента има решение на Министерския съвет 15-те американски самолети цистерни да останат у нас до края на юни, това заяви военният ни министър Димитър Стоянов.

"Дали ще последва следващо искане с нова нота от американската страна, няма как предварително да знаем, но сега решението е такова", посочи Стоянов.

Новината съобщи първо още преди дни премиерът Румен Радев.

"До момента няма положителен отговор за отпадане на визите за САЩ за български граждани. Напълно разбирам сложността на нормативните процедури и необходимостта от време. Но ние също така имаме нашите приоритети и процедури и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летището в София. Затова днес ще приемем решение на МС, с което удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация", обясни министър-председателят.

Очаквайте подробности!