45-годишен мъж от Перник е в тежко състояние след катастрофа между два камиона край гр. Ябланица, съобщиха от полицията.

Инцидентът станал около 13:15 ч. на 11 май при километър 73,7 на АМ "Хемус". 61-годишен водач на влекач с полуремарке, пътуващ към София, загубил контрол над превозното средство, преминал през няколко конуса, ограждащи активната от аварийната лента, и блъснал паркиран товарен автомобил.

При удара паркираният камион блъснал 45-годишен перничанин, който поставял пътна маркировка, който е откаран в болница в тежко състояние.

Пробите за алкохол и наркотици на 61-годишния водач са отрицателни.

По случая се води разследване.