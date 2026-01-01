Служители от Районно управление – Монтана работят по установяването на извършител, поставил самоделно взривно устройство в необитаем търговски обект в ж.к. "Младост" в град Монтана. Съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

На 11 май в 09:32 ч. от тел. 112 постъпил сигнал за остатъци от взрив в търговски обект, собственост на монтанска фирма, намиращ се в ж.к. "Младост" в областния град.

Местопроизшествието е посетено от дежурна оперативна група, която извършила оглед в присъствието на служители от Специализирания отряд за борба с тероризма-МВР /СОБТ/.

При огледа е установено, че в неопределен час през нощта е задействано самоделно взривно устройство, монтирано на пластмасова входна врата, с което е предизвикан взрив в търговския обект. Причинени са материални щети на помещението, което към момента е в ремонт и не се използва.

Счупени са прозорци и входната врата. При произшествието няма пострадали хора. По случая са иззети веществени доказателства, назначена е експертиза. В РУ Монтана е образувано досъдебно производство.