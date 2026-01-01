МВР - Разград предприема засилени мерки за сигурност във връзка с футболната среща, която ще се проведе на основния стадион в града от 20:15 ч. на 13 май.

От полицията съобщават, че достъпът до спортното съоръжение ще става срещу билет и документ за самоличност, като проверките ще се извършват от униформени на входовете на стадиона.

На 13 май от 17:30 ч. движението около арената ще бъде поетапно ограничавано, като ще се затварят булеварди и улици.

Автомобилите на феновете на ПФК „Левски“ ще бъдат насочвани към обособения паркинг на ул. „Северен булевард“, локалното платно на Гаров път, а при необходимост и към северното платно на бул. „Княз Борис I“.

Задържаха в Разград мъж, издирван от Белгия с европейска заповед за арест

От полицията уточняват, че привържениците на ПФК „Лудогорец“ от други населени места могат да използват обособените паркинг зони в Разград и разрешените по закон места за паркиране.

В района на спортното съоръжение ще бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове, където ще се извършват щателни проверки на посетителите.

От ОДМВР-Разград призовават зрителите да заемат местата си по трибуните по-рано, за да се избегнат струпвания пред входовете непосредствено преди началото на двубоя.

Забранено е внасянето на спрейове със защитен газ, разяждащи или оцветяващи вещества, пиротехнически средства, източници на открит огън, леснозапалими течности и други пожароопасни материали.