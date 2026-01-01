Тази вечер в най-голямата зала на Виена "Винер Щатхале" ще се проведе първият полуфинал на песенния конкурс „Евровизия“. Едновременно с това днес се организира и първият многолюден протест срещу организаторите. В центъра на критиките е участието на Израел в конкурса, съобщават австрийски електронните медии.

Три държави отказаха да излъчват „Евровизия“ в знак на протест срещу Израел

В центъра на австрийската столица, само няколко часа преди участието в първия полуфинал на израелския изпълнител Ноам Бетан, ще се проведе протест под мотото „Без музика за екзекуции. Без блясък върху кръвопролитията“. Чрез тази протестна проява австрийската организация Платформа за солидарност с Палестина ще изпрати ясно послание чрез, както тя казва, "разтърсваща инсталация". Протестиращите ще донесат на мястото на протеста ковчезите, съобщава медийната група „OE 24“.

Протестиращите срещу израелското участие вече неколкократно настояват Израел да бъде изключен от конкурса.

Според британския режисьор Хаим Брешийт, изключването на Израел би било символичен знак, че една „държава на апартейда и терора“ със своите действия в ивицата Газа се поставя извън семейството на миролюбивите държави. По думите му Израел е разрушил ивицата Газа и е извършил геноцид срещу палестинското население. „Вече няма вода, няма училища, няма болници“, заяви Брешийт, цитиран от австрийското радио и телевизия ОРФ.

Ирина Вана от Платформата за солидарност с Палестина заяви, че Израел съзнателно използва конкурса и инвестира значителни средства, за да изгради положителен публичен образ. Срещу този така наречен „арт-уошинг“ Платформата за солидарност с Палестина планира „Песенен протест“ в петък и голяма демонстрация в събота, информира ОРФ.

Организаторите на протестите отхвърлиха критиките, че протестите им могат да доведат до напрежение по време на конкурса и до засилено полицейско присъствие. Според тях Израел трябва да бъде отстранен от конкурса, както Русия след нападението над Украйна.

Активистите обвиняват Израел в нарушения на човешките права в Палестина и критикуват правото му на участие в конкурса. „По този начин Aвстрия нарушава международното право. Това се вижда и от факта, че въпреки своите престъпления Израел получава възможността тази седмица да бъде честван във Виена като демократична и миролюбива нация“, се казва на официалния уебсайт на организацията, пише „OE 24“.

Така песенният конкурс „Евровизия“ още преди първите музикални изпълнения се превръща в очакван политически спор, при който основната му идея - музиката, която обединява хората - рискува да остане на заден план, коментира „OE 24“.