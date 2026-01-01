Над 6000 британски деца със затлъстяване, включително стотици на възраст едва четири години, са имали нужда от лечение в специализирани клиники за отслабване на националното здравеопазване, разкриват нови данни, публикувани от "Гардиън".

Данните на националното здравеопазване и по-конкретно за Англия, публикувани за първи път, подчертават мащаба на нарастващата криза със затлъстяването при децата. От откриването на първата клиника за усложнения от наднормено тегло през 2021 г., Националната здравна служба е лекувала 6497 деца и тийнейджъри, пише БНР .

От тях 423 са били на четири години. Всички са били с "изключително" наднормено тегло за възрастта си, като четиригодишните са тежали средно 33 кг - тегло типично за 10-годишно дете. Около 400 от децата, лекувани в клиниките, са получили инжекции за отслабване като част от плановете за лечение.

За да бъдат лекувани в специализираните клиники, децата трябва да бъдат насочени от педиатър в общността или болницата, общопрактикуващ лекар или служби за психично здраве в детска възраст и да имат висок Индекс на телесна маса, както и заболяване, свързано с наднорменото им тегло.

Анализът на децата в клиниките показва, че 17% имат високо кръвно налягане, подобен брой имат анормални нива на мазнини в кръвта, докато 6% имат диабет тип 2.

Експертите заявиха, че данните са изключително тревожни и призоваха за незабавни действия за ограничаване на продажбите на нездравословна храна.