България е на шесто място в Европа по затлъстяване при възрастните и на пето – при децата. Това каза ръководителят на Катедрата по ендокринология в Медицинския университет – София чл.-кор. проф. Цветалина Танкова по време на събитието на тема: „(Не?)Победимите пандемии: затлъстяването“. Дискусията беше организирана от „Коалиция затлъстяване“, на която експерти коментираха данни от анализ на проблема в страната и в световен мащаб през последните години.

Това е може би най-сериозната и подкрепяна здравна криза на нашето време, а затлъстяването е проблем с много лица, коментира Танкова. Крайно време е да се предприемат мерки, каза тя. Експертът добави, че и в световен мащаб проблемът е сериозен, като се очаква 1,5 милиарда души да бъдат с наднормено тегло през следващото десетилетие.

Според проучване от 2024 г. на агенция „Тренд“ около 40% от българите имат индекс на телесна маса над здравословната норма, като 25 на сто са класифицирани с първа степен затлъстяване, 9 на сто – с втора степен и 2 на сто – с трета степен, пише в доклада, представен на събитието. Затлъстяването "отваря вратата" за над 200 други заболявания като сърдечно-съдови, захарен диабет, злокачествени заболявания, гастроентерологични и др.

Лоши хранителни навици, липса на физическа активност, много време пред екраните и нарушен сън са част от факторите, които водят до затлъстяване. Проблемът крие не само здравни, но и социални и икономически последствия, предупредиха специалистите.

Лечението е сложно и комплексно, каза проф. Теодора Ханджиева-Дърленска, председател на Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания. По думите ѝ е важно да се променят навиците на хранене и да има повече физическа активност. Тя обърна внимание и на правилния избор на специалист, с когото да се започне работа за справяне със затлъстяването.

Глобална здравна криза: Детското затлъстяване расте

Затлъстяването води до риск от предсърдно мъждене, сърдечна недостатъчност и внезапна сърдечна смърт, каза проф. Кирил Карамфилов, началник на клиниката по кардиология към Александровска болница и председател на Научното дружество по кардиология.

Затлъстяването крие риск за черния дроб, предупреди проф. Красимир Антонов, председател на Българското дружество по гастроентерология.

Холистичният подход е задължителен при лечението на затлъстяването, отбеляза чл.-кор. проф. Георги Момеков, декан на Фармацевтичния факултет в Медицинския университет – София. По думите му, има „арсенал от медикаменти“ с мултимодално действие.

Прекомерна употреба на алкохол и цигари или „балканската закуска кафе с цигари“ е вредна практика, коментира Аркади Шарков, член на Управителния съвет на „Коалиция затлъстяване“. Той подчерта, че последиците от затлъстяването надхвърлят индивидуалното здраве и засягат обществото и икономиката, а лечението на заболявания, свързани със затлъстяване, оказва значителен натиск върху здравните системи. Шарков цитира данни, според които преките разходи за здравната система на България през 2024 г. са били 264 млн. лева. Косвените разходи само за отсъствия от работа за същата година са 170,7 млн. лева. През 2024 г. икономическата тежест от борбата със затлъстяването и съпътстващите от него проблеми е за около 11,9 млрд. лв., показват данните.

Събитието по темата беше открито от Гергана Паси, председател на „ПанЕвропа България“ и „Коалиция затлъстяване“. Броят на хората с наднормено тегло в света се е утроил от 1975 г., каза тя. Паси обърна внимание, че затлъстяването при децата се очаква да нарасне с 60% в следващото десетилетие.