Доклад за храненето на Детския фонд на ООН - УНИЦЕФ, показва, че за първи път в световен мащаб затлъстяването изпреварва поднорменото тегло сред децата и тийнейджърите, предаде ДПА.

Според доклада поднорменото тегло сред децата и тийнейджърите на възраст от 5 до 19 години е спаднало от около 13 % през 2000 г. до 9,2 %, докато затлъстяването е нараснало от 3 % до 9,4 % за същия период. Затлъстяването вече надминава поднорменото тегло в повечето региони с изключение на Субсахарска Африка и Южна Азия.

Резултатите се базират на данни от повече от 190 държави, включително проучвания на домакинствата, моделирани оценки, прогнози и други изследвания, съобщи УНИЦЕФ Германия.

Страните с високи доходи показват особено големи нива на затлъстяване сред младежите, като 27 % в Чили, 21 % в САЩ и 21 % в Обединените арабски емирства. В Германия около един на всеки четирима души на възраст от 5 до 19 години е с наднормено тегло, което е леко повишение от 24 % през 2000 г. до 25 % през 2022 г., докато затлъстяването остава стабилно на ниво от 8 %.

"Недохранването вече не засяга само децата с поднормено тегло", каза изпълнителният директор на УНИЦЕФ Катрин Ръсел. "Затлъстяването е нарастващ проблем, който може да засегне здравето и развитието на децата. Свръхпреработените храни все повече заместват плодовете, зеленчуците и протеините в критичен етап от растежа, когнитивното развитие и психичното здраве", добави тя.

Докладът предупреждава, че евтините, агресивно рекламирани свръхпреработени храни и бързото хранене допринасят за нарастване на затлъстяването. То може да повлияе на посещаемостта на училище, самочувствието и социалното приобщаване и често е трудно да се преодолее, след като се е установило в детството или юношеството, се казва още в доклада.

Като положителен пример УНИЦЕФ посочва Мексико, където правителството наскоро забрани продажбата в държавните училища на храни, които са силно преработени или имат високо съдържание на сол, захар или мазнини, и това е довело до благоприятен ефект за повече от 34 милиона мексикански деца.