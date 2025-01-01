Употребата на смартфон от деца в предпубертета води до затлъстяване, депресия и недоспиване, предаде ЮПИ, позовавайки се на изследване на Американската академия по педиатрия.

В рамките на изследването учените са разгледали 10 000 индивидуални случая, като са разграничили тези деца, които са получили смартфон преди да навършат 12 години, и тези, които са получили своя смартфон по-късно.

При най-младите участници в проучването учените са наблюдавали 31% с повишен риск от депресия, 40% със склонност към затлъстяване и 62% при които сънят вероятно не е достатъчен, посочват от ЮПИ.

Изследването показва по-добри резултати при деца, чийто достъп до смартфон е контролиран от родителите, които са определили границите за това кога и колко да се използва устройството.

Резултатите от изследването са публикувани само ден преди обсъждането на законодателни промени, свързани с по-добрата защита на децата във виртуалното пространство. Сред тези промени е т. нар. Закон за защита на децата онлайн (Kids Online Safety Act, или KOSA), който миналата година не беше приет, припомня още ЮПИ.