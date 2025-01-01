Петима души са ранени при руската атака срещу Киев тази нощ, съобщи в "Телеграм" кметът на столицата Виталий Кличко, цитиран от Укринформ.

"Към момента четирима от ранените при удара на врага са получили медицинска помощ. Трима са хоспитализирани, а един е прегледан и се лекува извън болница", уточни той.

По думите на Кличко в югозападната част на Киев е избухнал пожар в автомобилен сервиз. В северната част на столицата отломки от дронове са паднали във вилна зона, а в североизточната част на града има отломки на открит терен.

Кметът допълни, че всички аварийни и спасителни служби работят на място.

Русия нанесе нова серия от ракетни удари срещу Украйна тази нощ, като атакува няколко области, включително Черниговска, Николаевска, Харковска и Житомирска, съобщиха днес украинските военновъздушни сили, цитирани от ДПА.

Експлозии са чути на много места, включително в столицата Киев, където кметът Виталий Кличко съобщи в приложението „Телеграм“ за няколко взрива и написа, че противовъздушната отбрана работи.

Украинските медии съобщиха, че сред използваните при атаките ракети са и свръхзвукови ракети „Кинжал“.

Ударите са били насочени предимно срещу енергийната инфраструктура на Украйна, но пълният мащаб на нанесените щети засега не е установен.

Междувременно снощи руското министерство на отбраната съобщи, че руските сили по-рано през деня са превзели още едно село в югоизточната Запорожка област.

Министерството написа в „Телеграм“, че е превзето село Косивцеве, разположено северно от град Гуляйполе, който е подложен на натиск от руските сили през последните седмици.

Тази информация не може да бъде потвърдена по независим път, отбеляза Ройтерс.

Русия все по-често използва позиции в Беларус за атаките си срещу Украйна, заяви снощи украинският президент Володимир Зеленски след среща с военното ръководство на страната, цитиран от ДПА.

Това се отнася за нападения с дронове и ракети, написа той във „Фейсбук“, като добави, че с тази нова тактика Русия се опитва да заобиколи отбранителните линии на Украйна.

„Това е рисковано за Беларус“, написа Зеленски. „Жалко е, че Беларус предава суверенитета си в полза на руските агресивни амбиции“, добави той.

Украинският президент каза, че проактивната отбрана срещу тази нова линия на атаки е трудна, тъй като Русия е инсталирала цялото оборудване за удари срещу Украйна върху жилищни сгради.

Антените и други насочващи системи за атакуване на цели в Украйна вече са ефективно разположени по покривите на пететажни жилищни блокове, заяви той, цитирайки украинското разузнаване.

„Това е абсолютно незачитане на човешкия живот. Минск трябва да спре да играе тези игри“, каза Зеленски и добави, че украинската противовъздушна отбрана е била инструктирана да коригира стратегията си.

В началото на руската инвазия в Украйна Беларус предостави територията си като „трамплин за в крайна сметка неуспешното настъпление към Киев“.

Беларуските войски не участват активно в боевете, но потенциалната заплаха задържа значителни украински сили на общата граница.