Един от най-известните турски филмови продуценти Тимур Савджи бе арестуван поради употреба и притежаване на наркотици. Савджи е автор на популярния сериал "Великолепният век", предаде БГНЕС.

Прокуроратурата издаде заповед за арест в рамките на мащабното разследване за наркотици, което обхвана много журналисти, инфлуенсъри, бизнес лидери и фигури от телевизионния, филмовия и медийния сектор. Според прокуратура на Истанбул изпълнителният директор на TİMS&B Productions Савджи е задържан по подозрение за множество престъпления по членове 190 и 191 от турския Наказателен кодекс.

Прокурорите го обвиняват в улесняване на употребата на наркотици, като е предоставял място или принадлежности, е предприемал мерки за предотвратяване на залавянето на потребителите и е закупувал, притежавал или използвал наркотични или стимулиращи вещества.

Савджи е един от най-известните турски продуценти и основател на компанията, създател на турския сериал "Великолепният век", който постигна и международен успех. Тази историческа поредица, въртяща се около живота и интригите по време на управлението на Сюлейман I, известен на Запад още като Сюлейман Великолепни, е гледана от милиони хора по целия свят.