Четиринадесет души бяха ранени при нападение с нож в фабрика в централната част на Япония, по време на което е била разпръсната и неуточнена течност.

Това съобщи представител на службите за спешна помощ, предаде АФП.

"Четиринадесет души са транспортирани от службите за спешна помощ“, заяви Томохару Сугияма, представител на пожарната служба в град Мишима, регион Шизуока.

Той каза, че около 16:30 ч. (09:30 българско време) е получен сигнал от близка фабрика за каучук, че „пет или шест души са били намушкани от някого“ и че е била използвана „течност, подобна на спрей“. Японските медии съобщиха, че един човек вече е задържан.