Дженифър Анистън разпространява празнично настроение за първата си Коледа с новото си гадже, хипнотерапевта Джим Къртис. 56-годишната актриса споделя моменти от връзката им с феновете, след като заедно прекараха уютен Ден на благодарността.

Анистън официално обяви връзката си с Джим в Instagram в началото на ноември, публикувайки черно-бяла снимка, на която го прегръща, с надпис: „Честит рожден ден, любов моя“. Джим, на 50 години, беше забелязан за първи път с актрисата още през юли, докато се наслаждаваха на пътешествие с яхта в Майорка, Испания, заедно с актьора Джейсън Бейтман, съпругата му и приятели.

„Правят всичко заедно, винаги са заедно и ако се наложи да бъдат разделени, непрекъснато се чуват по телефона. Толкова са страстни, че е невероятно“, сподели източник пред Daily Mail през август.

На 25 декември Анистън зарадва феновете с интимни коледни снимки от дома си в Холивуд – включително сладък момент, в който Джим държи бебе и сияе от щастие. Друга снимка показва актрисата, отпусната с едно от кучетата си на терасата, наблюдавайки красив залез – тих и празничен момент сред коледните празненства.

В по-неофициален кадър Дженифър е заснета да дреме с маска за очи в уютната, леко разхвърляна всекидневна – малък поглед към ежедневието им сред празниците.

Звездата от „Приятели“ продължава да се радва на силна връзка с Къртис, когото заведе и на премиерата на сезон 3 на своята драма „The Morning Show“ по Apple TV+. Източник споделя пред People, че Джим е напълно преобразил живота на Дженифър.

„Всичко в живота ѝ е наред и тя е развълнувана. Джим е най-добрият. Приятелите ѝ го обичат, той е спокоен, много топъл и невероятно подкрепящ. Внесе стабилна и положителна енергия в живота ѝ“, казва източникът. Той добави, че Джим е „възхитен от кариерата ѝ – както като актриса, така и като бизнес дама – и обича да бъде до нея, за да я подкрепя“.

Анистън има история на високопрофилни връзки. Била е омъжена за Брад Пит от 2000 до 2005 г., а през 2011 г. се омъжва за Джъстин Теру, който остава нейна подкрепа до развода им през 2017 г. Освен това е имала романтични връзки с актьори като Винс Вон и Пол Ръд.

Тези преживявания са помогнали на Дженифър да изгради по-ясна представа какво иска в любовта – някой стабилен, топъл и подкрепящ, качества, които е открила в Джим.

Джим Къртис, който ходи с бастун заради лезии на гръбначния си мозък, не се отделя от актрисата откакто се запознаха по-рано тази година. В сърдечно послание към последователите си той разказа за новото си начало в любовта.

„Отново намерих любов, но само след като се научих да се свързвам с любовта отвътре навън,“ пише той. „Наскоро бях в съвсем различно състояние – физически и емоционално болен. Нездравословна връзка ме остави със съкрушено сърце и съмнение в собствената ми стойност. Може би и вие сте били там – нощите, в които тревогата и страхът ви будят, когато не можете да спрете да мислите или се събуждате с ужас“.

Той разказва как хипнотерапията му е помогнала да се излекува и да възвърне увереността си: „Пренастроих подсъзнанието си, което ми даде увереност, за която дори не подозирах. Освободих се от убеждението, че съм счупен, и започнах да се чувствам цял“.