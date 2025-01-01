Дженифър Анистън честити рождения ден на половинката си Джим Къртис. Тя публикува мил кадър в социалните мрежи с описание „Честит рожден ден, любов моя“.

Преди месеци актрисата още по-силно разпали слухове за романтична връзка с хипнотизатора Джим Къртис, след като го взе със себе си на бляскава лятна ваканция с някои свои звездни приятели.

Звездата бе на почивка на яхта в Майорка с известни личности, включително Джейсън Бейтман, съпругата му Аманда Анка и Ейми Шумър. Сред компанията, която се наслаждава на свободното време, е и Къртис.

Последната публична връзка на Дженифър Анистън бе с Джъстин Теру, като бракът им продължи две години и половина.

Те се разделиха през 2018 г., като определиха решението си като „взаимно и с любов“.