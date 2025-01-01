Израелската армия обяви, че е нанесла поредица от удари по цели на Хизбула в Ливан, включително складове за оръжие и тренировъчен комплекс.

„Бяха нанесени удари по редица складове за оръжие и терористични инфраструктурни обекти, които Хизбула използваше за подготовка на терористични атаки срещу държавата Израел“, се казва в изявление на армията.

Въпреки примирието от ноември 2024 г., което трябваше да сложи край на повече от година на военни действия между Израел и подкрепяната от Иран Хизбула, Израел продължава да нанася удари в Ливан и поддържа войски в пет района, които счита за стратегически.

Според данни на АФП, събрани от доклади на ливанското министерство на здравеопазването, от началото на примирието над 340 души са загинали от израелски обстрел в Ливан.

Днешните удари (26 декември) идват ден след подобни израелски атаки близо до сирийската граница и в Южен Ливан, при които загинаха трима души. На 25 декември израелската армия съобщи, че е убила член на елитната иранска сила „Кудс“ при удар в Ливан.

Армията съобщи днес, че е нанесла удари по няколко военни структури на Хизбула, като предупреди, че ще „премахне всяка заплаха за държавата Израел“.

Под силен натиск от страна на САЩ и опасения от разширяване на израелските удари, Ливан се ангажира да разоръжи Хизбула, като започне от южната част на страната, близо до границата.

Ливанската армия планира да завърши разоръжаването на юг от река Литани – на около 30 километра от границата с Израел – до края на годината.

Израел постави под съмнение ефективността на ливанската армия и обвини Хизбула в превъоръжаване, докато самата групировка отхвърли призивите да предаде оръжията си.